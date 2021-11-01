Модельные тусовки

Лучшая работа для девушек Украины!Привет! Ты уже наверняка сталкивалась с тем, как сложно девушкам найти высокооплачиваемую работу без опыта и образования, чтобы зарабатывать хорошие деньги?Как же тогда удовлетворить свои потребности?Я предлагаю тебе за месяц заработать в Киеве 10 000$, так же ты будешь получать дорогие подарки, брендовую одежду и позволить себе роскошный отдых .Меня зовут Алина, я менеджер с 7-ми летним опытом в сфере эскорта.Условия работы:Я предлагаю тебе:—…02.11.2021