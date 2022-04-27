Работа эскорт Москва

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+7 929 937 07 55 (WhatsApp)
Твоя Моника❤️
#Москва
[email protected]
Дорогие девушки👑
Надоело сотрудничать с бестолковыми менеджерами?
Хочешь получать самые лучшие заказы в Москве?🥰
Удача сегодня явно на вашей стороне!
🤩высокие прайсы
🤩абсолютная анонимность
🤩безоговорочная безопасность
🤩свободный график
От тебя требуется только:
💥возраст 18-35 лет
💥ухоженная внешность
💥красивое портфолио
💥ну и, конечно же, желание хорошо зарабатывать
С нетерпением жду тебя здесь ⏬
+7 929 937 07 55 (WhatsApp)
Твоя Моника❤️
#Москва
[email protected]
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !
РАБОТА Для Девушек в Москве.
Приглашаем к сотруднечеству привлекательных девушек от 19 до 35 лет
Ночной график с 21.00 до утра
Нет вычетов и штрафов
Работаем в удобном для вас графике
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Иногородним поможем с жильем
Работы много, все кл проверены.
Тел-Вацап: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА Для Девушек в Москве.
Приглашаем к сотруднечеству привлекательных девушек от 19 до 35 лет
Ночной график с 21.00 до утра
Нет вычетов и штрафов
Работаем в удобном для вас графике
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Иногородним поможем с жильем
Работы много, все кл проверены.
Тел-Вацап: +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona
МОСКВА.РАБОТА.50НА50
М О С К В А
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ💰 💰 💰 💰Гарантия полной безопасности!!!
На работу требуются привлекательные и адекватные девушки!
Условия:
🌟-ценовая политика от 5000 и выше зависит от вашего типажа
🌟 -оплата 50/50 сразу на руки.чай и допы ваши.
🌟 -Выезда в пределах Москвы по вашему желанию
🌟 -от 18 до 35
🌟 -Гибкий график(работаем НЕ круглосуточно)
🌟 — Работа по своим фото,профессиональный фотосет сделаем(можно ваши фото)
🌟 -Бесплатное проживание
🌟 -Отсутствие вычетов
🌟 -Дом под охраной
🌟 -Индивидуально (1-2 девушки в квартире,у каждой своя комната)
🌟 -Адекватное руководство!мы очень любим,ценим и заботимся о своих девочках.
🌟 -Много постоянных и щедрых гостей.работаем давно.
-и самое главное… — работа есть всегда!Ждем Вас)тел:+79851901188.ТЕЛЕГРАМ:+79851901188
#Москва
#работа_для_девушек_в_москве_инди
5067831329
М О С К В А
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ💰 💰 💰 💰Гарантия полной безопасности!!!
На работу требуются привлекательные и адекватные девушки!
Условия:
🌟-ценовая политика от 5000 и выше зависит от вашего типажа
🌟 -оплата 50/50 сразу на руки.чай и допы ваши.
🌟 -Выезда в пределах Москвы по вашему желанию
🌟 -от 18 до 35
🌟 -Гибкий график(работаем НЕ круглосуточно)
🌟 — Работа по своим фото,профессиональный фотосет сделаем(можно ваши фото)
🌟 -Бесплатное проживание
🌟 -Отсутствие вычетов
🌟 -Дом под охраной
🌟 -Индивидуально (1-2 девушки в квартире,у каждой своя комната)
🌟 -Адекватное руководство!мы очень любим,ценим и заботимся о своих девочках.
🌟 -Много постоянных и щедрых гостей.работаем давно.
-и самое главное… — работа есть всегда!Ждем Вас)тел:+79851901188.ТЕЛЕГРАМ:+79851901188
#Москва
#работа_для_девушек_в_москве_инди
5067831329
❕МОСКВА или ПИТЕР❕
Давай попробуем посотрудничать вместе !
Меня зовут ВИКА, условия даю максимально лояльные и не требовательные.
🧚🏻♂️Свободный график , ТОЛЬКО ВЫЕЗД ( такси бесплатно в обе стороны).
🧚🏻♂️Предоставляю отзывы и что самое главное — работаю без рекламы !
🧚🏻♂️Если не веришь в Менеджеров, я могу стать твоей ФЕЕЙ.
🧚🏻♂️Будем работать на доверии и честно.
🧚🏻♂️Все твои требования учту .
🧚🏻♂️Бюджеты выше , чем у других.
Умничкам , дарю презенты за сотрудничество ( отдых в СПА, фитнес, сеанс психолога).
Пиши , может я именно ТА!❤️🔥
#Москва
#мск_индивидуалки_работа_на_выезд_эскорт_темы
doraHRagent
Давай попробуем посотрудничать вместе !
Меня зовут ВИКА, условия даю максимально лояльные и не требовательные.
🧚🏻♂️Свободный график , ТОЛЬКО ВЫЕЗД ( такси бесплатно в обе стороны).
🧚🏻♂️Предоставляю отзывы и что самое главное — работаю без рекламы !
🧚🏻♂️Если не веришь в Менеджеров, я могу стать твоей ФЕЕЙ.
🧚🏻♂️Будем работать на доверии и честно.
🧚🏻♂️Все твои требования учту .
🧚🏻♂️Бюджеты выше , чем у других.
Умничкам , дарю презенты за сотрудничество ( отдых в СПА, фитнес, сеанс психолога).
Пиши , может я именно ТА!❤️🔥
#Москва
#мск_индивидуалки_работа_на_выезд_эскорт_темы
doraHRagent
РАБОТА НА ВЫЕЗД 👧🏻
Работа на выезд Москва 50/50
Заказы 12.000, 15.000 и выше за 2 часа
Оплата сразу , штрафов нет !!!!!
Работа в ночьное время .
График по договоренности .
Начать можешь в любое время!
Связь по вацапу и тел. +79163409698
#Москва
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Ilona
Работа на выезд Москва 50/50
Заказы 12.000, 15.000 и выше за 2 часа
Оплата сразу , штрафов нет !!!!!
Работа в ночьное время .
График по договоренности .
Начать можешь в любое время!
Связь по вацапу и тел. +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona
Срочно! Очень МНОГО работы💣💣💣
💣💣💣РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА💣💣💣
‼️НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ‼️
😍Девушки, вам нужна работа?😍💶💷Тогда вам к нам!💰💰
📌Хватит одалживать у друзей и во всем себя ограничивать⛔️⛔️⛔️ Эта работа позволит вам полностью обеспечить себя и ни от кого не зависеть🔥
✔️Смены день или ночь на выбор 😘
✔️Чаевые 100% ваши‼️ 💰
✔️Предоставляем комфортное жилье🏙🖥
✔️Безопасность 💯 🤭🤫конфиденциальность💯анонимность💯❗️
✔️Работаем 50на50 , зарплата каждый день 💯
✔️Большая база постоянных клиентов‼️😘
✔️Заработок от 800 000💰в месяц💰
❤️Собственная квартира, частная школа для детей и отпуск за границей станут неотъемлемой частью жизни❤️💰💸
💅Благодаря удобному графику вы сможете достаточно времени уделять себе😻
Телефон для связи +79160388586 WhatsApp Telegram прямой работодатель ❤️
#Москва
#Эскорт_Работадлядевушек_Высокооплачиваемаяработадлядевушек_Работаспроживанием
zlata_rabota
💣💣💣РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА💣💣💣
‼️НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ‼️
😍Девушки, вам нужна работа?😍💶💷Тогда вам к нам!💰💰
📌Хватит одалживать у друзей и во всем себя ограничивать⛔️⛔️⛔️ Эта работа позволит вам полностью обеспечить себя и ни от кого не зависеть🔥
✔️Смены день или ночь на выбор 😘
✔️Чаевые 100% ваши‼️ 💰
✔️Предоставляем комфортное жилье🏙🖥
✔️Безопасность 💯 🤭🤫конфиденциальность💯анонимность💯❗️
✔️Работаем 50на50 , зарплата каждый день 💯
✔️Большая база постоянных клиентов‼️😘
✔️Заработок от 800 000💰в месяц💰
❤️Собственная квартира, частная школа для детей и отпуск за границей станут неотъемлемой частью жизни❤️💰💸
💅Благодаря удобному графику вы сможете достаточно времени уделять себе😻
Телефон для связи +79160388586 WhatsApp Telegram прямой работодатель ❤️
#Москва
#Эскорт_Работадлядевушек_Высокооплачиваемаяработадлядевушек_Работаспроживанием
zlata_rabota
Работа для девушек 50 на 50
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
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Ilona
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
Москва заработок от 400 000 в месяц
Работа на выез в машине по ночам
Выезд по москве в своей машине с водителем
Все допы и чай ваши.
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Пишите звоните отвечу на все вопросы.
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#Москва
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Ilona
Москва заработок от 400 000 в месяц
Работа на выез в машине по ночам
Выезд по москве в своей машине с водителем
Все допы и чай ваши.
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Пишите звоните отвечу на все вопросы.
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#Москва
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Ilona
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❤️ РАБОТА НА ВЫЕЗД
❤️ Работа БЕЗ САЙТОВ
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❤️Ценник от 10000-15000
❤️ВАШИ — 50%
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Начать зарабатывать большие деньги можно уже сегодня💋💋💋
#Москва
#Эскорт
zlata_rabota
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 МОСКВА 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
🆘🆘🆘ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ, 8000 постоянных клиентов 🆘🆘🆘
🔥🔥🔥ДЕВОЧКИ 18-35 ЛЕТ🔥🔥🔥
❤️ РАБОТА НА ВЫЕЗД
❤️ Работа БЕЗ САЙТОВ
❤️ БЕЗОПАСНОСТЬ 100%
❤️ СМЕНЫ день /ночь
💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
❤️Ценник от 10000-15000
❤️ВАШИ — 50%
❤️Чай и подарочки ВАМ
🏠 ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮ!🏠
📲 Пиши скорее What’sApp +79160388586 — прямой работодатель ‼️
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Начать зарабатывать большие деньги можно уже сегодня💋💋💋
#Москва
#Эскорт
zlata_rabota
РАБОТЫ МНОГО 50 на 50
Работа в Москве!
💥Девушки приятной внешности — ждём вас !
🌟Мы приглашаем девушек из всех городов России.
✨Работа от 2/12-2/15 и выше.
✨Работа в машине
✨Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши .
ПИШИТЕ, Звоните отвечу на любые вопросы
WhatsApp — тел. +79163409698
#Москва
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Ilona
Работа в Москве!
💥Девушки приятной внешности — ждём вас !
🌟Мы приглашаем девушек из всех городов России.
✨Работа от 2/12-2/15 и выше.
✨Работа в машине
✨Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши .
ПИШИТЕ, Звоните отвечу на любые вопросы
WhatsApp — тел. +79163409698
#Москва
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Ilona
Работа для девушек 50 на 50
Москва заработок от 400 000 в месяц
Работа на выез в машине по ночам
Выезд по москве в своей машине с водителем
Все допы и чай ваши.
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Пишите звоните отвечу на все вопросы.
Пишите в вацап, звоните: +79163409698
#Москва
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Ilona
Москва заработок от 400 000 в месяц
Работа на выез в машине по ночам
Выезд по москве в своей машине с водителем
Все допы и чай ваши.
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Пишите звоните отвечу на все вопросы.
Пишите в вацап, звоните: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !
РАБОТА Для Девушек в Москве.
Приглашаем к сотруднечеству привлекательных девушек от 19 до 35 лет
Ночной график с 21.00 до утра
Нет вычетов и штрафов
Работаем в удобном для вас графике
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Иногородним поможем с жильем
Работы много, все кл проверены.
Тел-Вацап: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА Для Девушек в Москве.
Приглашаем к сотруднечеству привлекательных девушек от 19 до 35 лет
Ночной график с 21.00 до утра
Нет вычетов и штрафов
Работаем в удобном для вас графике
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Иногородним поможем с жильем
Работы много, все кл проверены.
Тел-Вацап: +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona
Услуги Диспетчера для инди
Предлагаю услуги диспетчера, в вашем городе. Работаю в данной сфере уже более 20 лет. Умею продавать Дорого. Работаю по вашему городу 4060 60 — это ваши. В вашем графике. Всей гостей пробиваем, если заказ чем то не нравится на уровне телефонного звонка, то я заявку не принимаю! Очень дорожу репутацией, поэтому не беру,, все сподряд, Мои данные так же есть на Ферме, как проверенный роботодатель. Меня зовут Дарья.
Работаем по той цене- которую ставите Вы.Так же в парралель вы принимаете свои заказы.
#Москва
barina2010
Предлагаю услуги диспетчера, в вашем городе. Работаю в данной сфере уже более 20 лет. Умею продавать Дорого. Работаю по вашему городу 4060 60 — это ваши. В вашем графике. Всей гостей пробиваем, если заказ чем то не нравится на уровне телефонного звонка, то я заявку не принимаю! Очень дорожу репутацией, поэтому не беру,, все сподряд, Мои данные так же есть на Ферме, как проверенный роботодатель. Меня зовут Дарья.
Работаем по той цене- которую ставите Вы.Так же в парралель вы принимаете свои заказы.
#Москва
barina2010
Работаем Дорого
Работаем Дорого, умеем продавать Дорого!!! Открыли набор девушек от 18 лет до 40 лет ухоженных, красивых девушек в денежный город Екатеринбург для работы на апартаментах. Предлагаю услуги менеджера. Если вы миловидны( нам не обязательно Мисс Вселенная), но у вас есть изюминка, шарм. Девушки в день зарабатывают до 40000 тысяч. И это без ,,допов,,, все доп услуги и чаевые ваши. работаем по ценам от 2000 тыс до 9000 тыс. В день у девушки выходит от 5 000тр до 40 000 Один менеджер работает только с двумя девушками, соответственно, он всех гостей ведет именно к вам!!! Работаем уже 13 лет,очень большая база постоянных состоятельных гостей Мы работаем 13лет, есть своя большая база постоянных клиентов. По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания. Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города). Все обсуждается индивидуально. Многие девушки (наши) купили машины и квартиры! Иди к мечте, и выбирай сама! Приглашаем девушек от 18 лет до 45 лет ухоженных, красивых в денежный город Екатеринбург для работы на апартаментах. Без толпы на квартире,.Работа есть всегда по ценнику от 2000 до 9000тыс руб . Наработанная база клиентов, адекватное руководство. Модель должна быть обязательно с ухоженной внешностью (без лишнего веса) в комплекте с хорошим настроением и улыбкой. 💎 Это не салон. График работы индивидуальный, возможно проживание. 💎Все условия сотрудничества обсуждаю при личной переписке.
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#Работа_в_досуге #Эскорт
barina2010
Работаем Дорого, умеем продавать Дорого!!! Открыли набор девушек от 18 лет до 40 лет ухоженных, красивых девушек в денежный город Екатеринбург для работы на апартаментах. Предлагаю услуги менеджера. Если вы миловидны( нам не обязательно Мисс Вселенная), но у вас есть изюминка, шарм. Девушки в день зарабатывают до 40000 тысяч. И это без ,,допов,,, все доп услуги и чаевые ваши. работаем по ценам от 2000 тыс до 9000 тыс. В день у девушки выходит от 5 000тр до 40 000 Один менеджер работает только с двумя девушками, соответственно, он всех гостей ведет именно к вам!!! Работаем уже 13 лет,очень большая база постоянных состоятельных гостей Мы работаем 13лет, есть своя большая база постоянных клиентов. По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания. Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города). Все обсуждается индивидуально. Многие девушки (наши) купили машины и квартиры! Иди к мечте, и выбирай сама! Приглашаем девушек от 18 лет до 45 лет ухоженных, красивых в денежный город Екатеринбург для работы на апартаментах. Без толпы на квартире,.Работа есть всегда по ценнику от 2000 до 9000тыс руб . Наработанная база клиентов, адекватное руководство. Модель должна быть обязательно с ухоженной внешностью (без лишнего веса) в комплекте с хорошим настроением и улыбкой. 💎 Это не салон. График работы индивидуальный, возможно проживание. 💎Все условия сотрудничества обсуждаю при личной переписке.
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#Работа_в_досуге #Эскорт
barina2010
ЧУДЕСНАЯ РАБОТА (не салон)
МОСКВА.СТОЛИЦА. ЛЮБИМЫЙ ГОРОД.Добрый день. Чудесная работа для девушки от 19 до 30. Прекрасная квартирка в центре, где Вы будете жить одна. Эмоционально и психологически поддерживаю во всём. Стоимость свидания пару часов варьируется от 16000 рублей. В день от 30000 рублей гарантирую. Супер-адекватное руководство. Я прекрасно подбираю типажные фото, т.е гарантирую полную анонимность. Гости проверенные. Работы многооо. Денежка зарабатывается, пишите всё обсудим)
#Москва
#Работа_эскорт_проституция_Москва_без_опыта
sonyarabotamsk
МОСКВА.СТОЛИЦА. ЛЮБИМЫЙ ГОРОД.Добрый день. Чудесная работа для девушки от 19 до 30. Прекрасная квартирка в центре, где Вы будете жить одна. Эмоционально и психологически поддерживаю во всём. Стоимость свидания пару часов варьируется от 16000 рублей. В день от 30000 рублей гарантирую. Супер-адекватное руководство. Я прекрасно подбираю типажные фото, т.е гарантирую полную анонимность. Гости проверенные. Работы многооо. Денежка зарабатывается, пишите всё обсудим)
#Москва
#Работа_эскорт_проституция_Москва_без_опыта
sonyarabotamsk
РАБОТА НА ВЫЕЗД 👧🏻
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
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Ilona
РАБОТА !!! МОСКВА !!! ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК ВСЕХ ТИПАЖЕЙ !!!
Тебе совершенно не обязательно иметь модельную внешность и параметры 90*60*90, для нас главным критерием является приятная внешность и легкость в общении!
Требования:
— Умение общаться с мужчинами
— Отсутствие комплексов
— Ухоженное тело, красивая фигура
— Возраст от 18ти до 35ти
Работаем 50 на 50,допы и чаевые ваши
Не обязательно быть 90-60-90, я готова рассмотреть разные кандидатуры! Главное — твоей желание улучшаться!
Номер вацапа и тел: +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona
Работа для девушек в Москве!!
Работа!!!! Работа!!!! Работа!!!! Приглашаем девушек на работу!!! Работа для девушек в Москве!!!! Высокий, гарантированный доход от 350т РЕАЛЬНО!!! Ежедневные выплаты! Опыт работы не требуется. Гибкий график работы. Пишите в WhatsApp/звоните в любое время +79684318955
#Москва
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El1984585668
Работа!!!! Работа!!!! Работа!!!! Приглашаем девушек на работу!!! Работа для девушек в Москве!!!! Высокий, гарантированный доход от 350т РЕАЛЬНО!!! Ежедневные выплаты! Опыт работы не требуется. Гибкий график работы. Пишите в WhatsApp/звоните в любое время +79684318955
#Москва
#работа_работа_для_девушек_работа_в_москве_работа_высокий_доход
El1984585668
Как Я заработала на свой бизнес и купила квартиру в центре Москвы
Я прямой Работодатель в Москве, и я ищу именно таких, как ты! Я хочу показать, что ты можешь наслаждаться своей жизнью, при этом получая в месяц от 800.000 тысяч рублей , и это не учитывая подарки щедрых клиентов! Не нужно никакого опыта, не нужно быть супермоделью — понадобиться только желание и решительность!
Заведите знакомства в мире состоятельных мужчин и забудьте о всех проблемах, с этого момента жизнь полностью под твоим контролем!
Почему выгодно сотрудничать со мной:
— Обсуждаемые графики работы 7/1 или 13/2 или ВАХТА
— Солидный, стабильный доход — от 55 000р в день;
— Только лучшие клиенты — VIP класс.
Бесплатное проживание в центре Москвы в квартире повышенного комфорта с 1 девочкой
район ЦАО Москвы
Безопасность 100%
Конфиденциальность вашей работы
Минимально берём на 10 дней, вы можете попробовать, и если не понравится легко уйдёте через 10 дней или остаётесь работать на постоянной основе, выбор только за вами !
Требования:
— Строго от 18 лет до 37 лет
— Стройное телосложение;
— Красивая улыбка;
— Желание и решительность.
— Славянские черты лица
— Опыт работы не нужен всему быстро научишься в процессе работы!
Это все про тебя? Быстрее пиши!
WhatsApp: +7-9-6-8-6-8-6-6-8-6-6
#Москва
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clubjobmoscow
Я прямой Работодатель в Москве, и я ищу именно таких, как ты! Я хочу показать, что ты можешь наслаждаться своей жизнью, при этом получая в месяц от 800.000 тысяч рублей , и это не учитывая подарки щедрых клиентов! Не нужно никакого опыта, не нужно быть супермоделью — понадобиться только желание и решительность!
Заведите знакомства в мире состоятельных мужчин и забудьте о всех проблемах, с этого момента жизнь полностью под твоим контролем!
Почему выгодно сотрудничать со мной:
— Обсуждаемые графики работы 7/1 или 13/2 или ВАХТА
— Солидный, стабильный доход — от 55 000р в день;
— Только лучшие клиенты — VIP класс.
Бесплатное проживание в центре Москвы в квартире повышенного комфорта с 1 девочкой
район ЦАО Москвы
Безопасность 100%
Конфиденциальность вашей работы
Минимально берём на 10 дней, вы можете попробовать, и если не понравится легко уйдёте через 10 дней или остаётесь работать на постоянной основе, выбор только за вами !
Требования:
— Строго от 18 лет до 37 лет
— Стройное телосложение;
— Красивая улыбка;
— Желание и решительность.
— Славянские черты лица
— Опыт работы не нужен всему быстро научишься в процессе работы!
Это все про тебя? Быстрее пиши!
WhatsApp: +7-9-6-8-6-8-6-6-8-6-6
#Москва
#Вакансии_для_девушек_в_Москве #высокий_заработок #Высокооплачиваемая_работа_для_девушек_в_Москве #Высокооплачиваемая_работа_требуются_девушки #индивидуалка #подработка_для_девушек #Праститутка #Приглашаем_девушек_на_Высокооплачиваемую_работу #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек_без_опыта #Работа_для_девушек_в_Москве #Работа_для_девушек_в_сфере_досуга #работа_на_апартаментах #Работа_на_выезда_для_девушек #Работа_на_поток #Твоя_Высокооплачиваемая_работа #элитный_эскорт #Эскорт
clubjobmoscow
РАБОТА Для Девушек в Москве.
Работа на выезд Москва 50/50
Заказы 12.000, 15.000 и выше за 2 часа
Оплата сразу , штрафов нет !!!!!
Работа в ночьное время .
График по договоренности .
Начать можешь в любое время!
Связь по вацапу и тел. +79163409698
#Москва
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Ilona
Работа на выезд Москва 50/50
Заказы 12.000, 15.000 и выше за 2 часа
Оплата сразу , штрафов нет !!!!!
Работа в ночьное время .
График по договоренности .
Начать можешь в любое время!
Связь по вацапу и тел. +79163409698
#Москва
#высокий_зароботок #Ежедневная_оплата #Подработка #Проститутка #проститутка_москва #проституция #Работа_без_опыта #Работа_в_досуге #Работа_в_Москве #Работа_в_эскорте #работа_для_девушек #Работа_на_выезд #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #Эскорт #эскорт_модель #эскорт_москва #эскорт_Россия
Ilona